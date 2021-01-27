Maçın adamı Caleb Ekuban seçildi

TFF Süper Kupa’da maçın adamı Trabzonspor’un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban seçildi.
TFF Süper Kupa'da maçın adamı Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban seçildi. Ekuban, kupayı getiren golü kaydetmişti.
TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Trabzonspor kupanın sahibi olurken, maçın adamı da Ganalı futbolcu Caleb Ekuban seçildi. Ekuban, mücadele 1-1 devam ederken, 85. dakikada takımının galibiyet golünü kaydetmişti.
Karşılaşmaya 11'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 90+4. dakikada yerini Benik Afobe'ye bıraktı.