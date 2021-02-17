Maçın adamı Ozan Kabak

Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-0 yendiği maçta gösterdiği performansından dolayı taraftarın oylarıyla 'maçın adamı' seçildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, gösterdiği performansla maçın adamı seçildi. Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan oylamada Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı.