Maçka Parkı'nda dehşeti yaşatan zanlı adliyeye sevk edildi

Şişli Maçka Parkı'nda bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler'i kırık bira şişesiyle saldırarak ağır yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Ağır yaralı psikiyatri asistanının ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenirken, saldırganın ise kendisine küfür ettiği için saldırdığını söylediği bilgisine ulaşıldı.

Şişli Maçka Parkı'nda dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanede psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmezler, arkadaşları Meltem Ş. ve Deniz ile birlikte gezmek için parka geldi. Dönmezler burada arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada iddiaya göre saldırgan Emrah D, Meltem ve Deniz'e baktı. Bu duruma bozulan Dönmezler, şahsın yanına giderek kendisini sözlü olarak uyardı. Şahsın tepki göstermesi sonrasında arkadaşlarının yanına dönen Dönmezler, ne olduğu hakkında bilgi vererek yoluna devam etti. Bir süre sonra saldırgan, Dönmezler'e arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada kırık bira şişesiyle saldırdı. Asistanın yaralanmasının ardından saldırgan ikinci hamleyi yapacağı sırada Dönmezler'in karşılık vermesi üzerine aralarında boğuşma yaşandı. Daha sonra şahıs kaçarak kayıplara karıştı.

Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Dönmezler'in kan kaybettiğini gören arkadaşları tişört, maske ve peçete ile yarasına müdahale etti. Bir süre sonda olay yerine gelen ambulansla ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Boğazı, kafası ve iki kokunda kesik olduğu öğrenilen Dönmezler'in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

“Küfür ettiği için saldırmış”

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahsın kimliğini de tespit eden polis, Beşiktaş'taki evine operasyon düzenledi ancak bulamadı. Bunun üzerine polis şahsın Eyüpsultan'da yaşayan annesinin evine baskın yaptı. Buradaki baskında yakalanan Emrah D. gözaltına alınırken olay nedeniyle kanlanan ayakkabısına ise incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.

Emniyete götürülen Emrah D'nin ifadesinde ise Dönmezler'i tanımadığını, kendisine küfür ettiğini ve bu nedenle sinirlenerek elindeki bira şişesini kırarak vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu söylediği bilgisine ulaşıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Emrah D, adliyeye sevk edildi.