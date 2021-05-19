Maçka Parkı'nda korkutan görüntü: Yüzlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti

Tam kapanmanın ardından güzel havayı fırsat bilen yüzlerce kişi korona virüse aldırış etmeden Maçka Parkı'na akın etti.

Yeni tip Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında tüm yurtta uygulanan tam kapanma geçtiğimiz gün sabah 05.00 itibarıyla sona erdi. 17 günlük tam kapanmanın ardından günlerce evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın tatil olmasını fırsat bilerek sokaklara, meydanlara ve parklara akın etti. İstanbul sokakları doldu taştı.

Maçka Parkı'nda korkutan görüntü

Kalabalığın yoğun olduğu yerlerden biri de Şişli'de bulunan Maçka Parkı'ydı. Tüm uyarılara rağmen Maçka Parkı'na yüzlerce insan geldi. Parka gelenlerin tamamının maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görüldü. Korona virüsün etkisi henüz devam ederken Maçka Parkı'nda oluşan bu görüntü korkuttu.

Beşiktaşlıyım taraftarlar da parktaydı

Takımları şampiyon olan Beşiktaş taraftarları da Maçka Parkı'na gelenler arasındaydı. Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde meşaleler, tezahürat yaparak parkta dolaştı.