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Maçka Parkı'nda sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar dans edip, doğum günü kutladı

Normalleşme sonrası devam eden korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı vatandaşların akınına uğradı.

Normalleşme sonrası devam eden korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı vatandaşların akınına uğradı. Akşam saatlerinde yoğunluk yaşanan parkta vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip doğum günü kutladı.


Normalleşme sonrası devam eden korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen gruplar halinde Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'na akın eden vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip, doğum günü kutladı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar serin havanın keyfini çıkardı.

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