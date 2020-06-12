İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maçka Parkı'nda yaşanan dehşetin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı

Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler’in dün akşam Maçka Parkı’nda bir kişinin cam şişesi ile saldırısı sonucu yaralanmasının ardından polis ekipleri bugün parkta güvenlik önlemlerini arttırdı.

Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'in dün akşam Maçka Parkı'nda bir kişinin cam şişesi ile saldırısı sonucu yaralanmasının ardından polis ekipleri bugün parkta güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.


Maçka Parkı'nda dün akşam özel bir hastanede psikiyatri asistanı olan Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından bugün polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.