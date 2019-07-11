Madame Coco en beğenilen ve alışveriş yapılan marka oldu

Marka bilinirlik araştırması 2019 sonuçlarına göre Madame Coco, Türkiye'de ev tekstili ve dekorasyon alanında ilk akla gelen marka oldu. Türkiye'de 17 şehirde 816 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada marka; en çok alışveriş yapılan, en çok tavsiye edilen, en çok beğenilen marka olarak birinci sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen'in Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında yaptığı 2019 marka bilinirlik araştırması sonuçlarına göre; Madame Coco ev tekstili ve dekorasyonu alanında yüzde 36 ile ilk akla gelen marka olurken, yüzde 95 bilinirlikle 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da pazar liderliği konumunu koruduğu belirtildi. Yapılan bilgilendirmede marka, bilinirliğini satın alma davranışına dönüştürmede en başarılı marka olduğu kaydedilirken tüketicilerin marka sadakatini tavsiyeye dönüştürerek ilk sırada yer aldığı açıklandı. 17 şehirde yaş ortalaması 34 olan ev hanımı, çalışan kadın ve öğrenciler ile yapılan araştırmada Madame Coco en çok bilinen, en sık alışveriş yapılan ve en çok tavsiye edilen marka olarak bir çok kategoride birinci olup rakiplerini geride bıraktı.

En çok alışveriş yapılan marka seçildi

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Madame Coco 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da bilinirliği ve tavsiye edilme oranıyla öne çıkan marka olurken, en çok alışveriş yapılan marka olarak ilk sıraya yerleşti. Farklı ses gruplarıyla yapılan marka bilinirlik araştırması için tüketiciler ile görüşülerek ev tekstili ve ev dekorasyonu markalarından en beğendikleri, alışveriş yaptıkları ve tavsiye ettikleri marka soruldu.

"Tavsiye edilen bir marka olmak motivasyonumuzu yükseltiyor"

Markasının kurucusu İlhan Tanacı konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Nielsen'in yaptığı 2019 marka bilinirlik araştırmasında ilk akla gelen marka olmak ve tüketicinin beğenisini kazandığımızı görmek bizi çok mutlu etti. Tüketicilerimiz tarafından bilinirliği yüksek, tavsiye edilen bir marka olmak motivasyonumuzu yükseltiyor. Marka bilinirliğimiz ve beğeni yüzdemiz her geçen gün anlamlı bir şekilde artarken müşterilerimiz için sürekli yeni ürünler tasarlamak, onların beklentilerini karşılamak ve güzel dönüşler almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.