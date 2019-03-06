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Madame Coco'dan zanaatkar kadınlara destek

Madame Coco, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Denizlili zanaatkar kadınları desteklediğini duyurdu.

Madame Coco, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Denizlili zanaatkar kadınları desteklediğini duyurdu. El emeği göz nuru havluları işleyen zanaatkar kadınlar, hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de özgürleşiyor.



Denizli'de üretimden raflara gelmesine kadar birçok aşamadan geçen kroşe havluların ardında zanaatkar ellerin bulunduğunu belirten Madame Coco, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm zanaatkar kadınları kutladı.


Yüzde 100 pamuk el emeği ürünler


Yapılan açıklamada; kadın ağırlıklı bir istihdam politikası izlediklerini belirten şirket, marka iş birliklerinde özellikle kadın el emeğini içeren üretimleri tercih edildiğini bildirdi. Denizlili zanaatkar kadınları desteklediğinin altını çizen şirket, Fransız esintili çizgisi ile Türkiye'deki kullanıcıların talepleriyle uyumlu bir şekilde buluşturarak geleneksel ve modern tasarımlar el yapımı ve el dokuma tekstil ürünlerine uygulandığını belirtti.


Madame Coco'nun yüzde 100 pamuk ve bazı bambu pamuk karışımı havluları için geleneksel yöntem tığ ile kroşe yapan zanaatkar kadınların el emeği ürünleri, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görüldüğü de kaydedildi.

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