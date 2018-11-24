Madde bağımlısı şahıs cami avlusunda kendini yaktı

Ataşehir'de madde bağımlısı bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple cami avlusunda kendini ateşe verdi. Şahıs alev alev yandıktan sonra söndü, sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay, 04.00 saatlerinde, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi, Kocasinan Caddesi üzerinde bulunan Küçükbakkalköy Merkez Camisi avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen madde bağımlısı bir şahıs, caminin tuvaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yaktı. Caminin tuvaletinden çıkıp avluya gelen şahıs, burada da çığlık ata ata yanmaya devam etti. Olayı gören çevrede ki vatandaşlar durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Kendiliğinden söndü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri alev alev yanan şahsın ateşini söndüğünü ve yerde baygın bir vaziyette yatarken buldu. Şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra şahıs İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise şahsın çevrede yanmakta olan eşyalarını söndürdü.

“Camiyi yakıyorlar sandım”

Olay sırasında lavaboya kalktığını ve dışarıda ki itfaiyeyi görünce caminin kundaklandığını düşünen Ali Çiçek, “Burada 3-5 aydır bir tinerci var. Geliyor burada kendini kesiyor, saçı başı dağınık, caminin etrafında yatıyor, burada ki millet para veriyor alıştı buraya. 30-35 yaşlarında ailesi de yok galiba devamlı burada. Ben lavaboya kalkmıştım, camdan baktım polis ve itfaiye arabalarını görünce camiyi yakıyorlar sandım. İndim sordum biri kendini yakmış dediler” dedi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, şahsın eşyaları ve cami avlusu üzerinde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.