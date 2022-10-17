Maden ocağında yaralanan işçilerin yakınları o anları anlattı

Bartın'da madendeki patlamada yaralanan madencilerin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri sürerken, yakınlarının bekleyişi de devam ediyor. Yaralılardan Ayhan Akgün'ün ağabeyi Kenan Akgül, “İbrahim Çeliktaş, kendisi olaya maruz kaldığı halde dışarı çıkıp tekrardan arkadaşlarına yardım etmek için içeri giriyor. Böyle bir kardeşlik ruhuna hiç rastlamadık. Birbirine öyle bir bağlanmışlar ki, ölümü göze alıp ocağın içerisine girdiler. İbrahim Çeliktaş çıkarken karbonmonoksite maruz kalıyor ama tekrar girince içeride kalıyor. Arkadaşlarını kurtarmak için zehirleniyor. Sonra kendisi de zehirlenince diğer madenci arkadaşları kurtarıyor” diye konuştu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamanın üçüncü gününde işçilerin yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor. 6 işçi patlamanın hemen ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezine getirilerek tedavi altına alınmıştı. Hastanede yaralı yakınlarının umutlu bekleyişi devam ediyor.

Aynı maden ocağında 14 yıldır çalışan Taner Şen'in dayısı Tayfun Kayhan, “Bartın Amasra TTK işletmesinde barutçu olarak çalışmaktayım. Ben de gündüz vardiyasında aynı bölgede çalıştım ve mesaim bitti eve gittim. Haberi aldım, arkadaşlarımıza yardımcı olmak için tekrar ocağa gittik. Şu anda hastanede yatmakta olan Taner Şen'i gördüm, tanıyamadım. Tanıdım ve onu ocaktan çıkardım. Onu ambulansa bindirdik, ben durumu hafif sandığım için tekrar ocağa diğer arkadaşlarımızı kurtarmaya gittik. Ocağa tekrar girdiğimde arkadaşlarımızın vefat ettiğini gördük. Dün Bartın'da cenazelere katıldık. Kendi eşimin amcası da madende vefat etti, onun cenazesine de katıldım. Dün de yeğenime destek için buraya geldim. Ben yeğenimle ocaktan çıktığında bire bir konuştum, bilinci açıktı. Şu anda yoğun bakımda entübe halde. Yeğenimi ocaktan çıkardığımızda su istedi, su verdik” dedi.

“Kendisi dışarı çıktıktan sonra tekrar içeriye girdi”

Ayhan Akgül'ün ağabeyi Kenan Akgül ise, “Taner Şen'in buraya geldiğinde kalbi durmuştu. Kalp masajıyla tekrardan hayata döndü. Benim maden ocağında iki kardeşim çalışıyor. Ayhan Akgül ve Umut Akgül. Umut Akgül kardeşimizi kurtarmak için aşağı iniyor. Kardeşimizi kurtarıyor, onun durumuna daha bakmadan aşağıya diğer arkadaşlarına gidiyor. Aynı bölgede çalışan İbrahim Çeliktaş, kendisi olaya maruz kaldığı halde dışarı çıkıp tekrardan arkadaşlarına yardım etmek için içeri giriyor. Böyle bir kardeşlik ruhuna hiç rastlamadık. Birbirine öyle bir bağlanmışlar ki, ölümü göze alıp ocağın içerisine girdiler. İbrahim Çeliktaş, çıkarken karbonmonoksite maruz kalıyor ama tekrar girince içeride kalıyor. Arkadaşlarını kurtarmak için zehirleniyor. Sonra kendisi de zehirlenince diğer madenci arkadaşları kurtarıyor” diye konuştu.

Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Başhekimimizden bilgi aldık, 4 kişinin olabildiğince iyi olduğu söylendi. 2'sinin biraz daha durumlarının ağır olduğu söylendi. 14 gibi komisyon toplanıp, daha ne yapabiliriz noktasında bir çalışma yapılacağını söylediler” dedi.