Maden sektöründen ilk altı ayda 2,8 milyar dolar ihracat

Sektör bu yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 52'lik artış ile 2 milyar 817 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat gerçekleştiren alt ürün grupları sırasıyla metalik madenler, doğal taş ve mineral madenler oldu.

Ocak-Haziran dönenimde birinci sırada 1 milyar 14 milyon dolar ile metalik madenler, ikinci sırada yüzde 39 artış ve 1 milyar 13 milyon dolar ile doğal taş, üçüncü sırada 544 milyon dolar ile mineral madenler, dördüncü sırada ise yüzde 70'lik artış ve 245 milyon dolar ile ferro alyaj grubu yerini aldı. Toplamda maden sektörünün ihracatı yüzde 52'lik artış ile 2 milyar 817 milyon dolar olarak hesaplandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, "İlk 6 aylık döneme baktığımızda bir önceki ayda devam eden yükseliş trendi aynı şekilde devam ediyor. Birinci sırayı metalik madenler almış vaziyette. Bildiğiniz üzere, çinko, bakır, demir, alüminyum ve krom gibi metalik madenlerdeki birim fiyat artışı ihracat rakamlarına pozitif etki ediyor. Özellikle tonaj olarak bakıldığında artış olmasına rağmen değer artışında çok daha yüksek rakamlarla karşılaşmamız da bunun açık ve net bir sonucu. Birim fiyatlarının artması ile aynı tonajı göndersek bile yüksek ihracat getirisine sahip oluyoruz. 12 aylık ihracat rakamlarına baktığımızda görülen 5,2 milyar dolar sene sonunda daha önce de vermiş olduğumuz 5 milyar doları geçeceğiz sözünü iyice perçinliyor. Yaşanan tüm navlun sıkışıklığına rağmen ihracatın artıyor olması ise arz talep noktasındaki büyük değişikliklerin yaşandığının habercisi. Navlun fiyatları eğer ikinci yarı biraz daha rahatlarsa özellikle doğal taş anlamında ihracat verilerinde daha pozitif yansımalar olacaktır” dedi.

Maden sektörünün ihracattan aldığı payın yüzde 2,7 olduğunu belirten Çetinkaya, “Türkiye'nin toplam ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 40'lık bir artış yakalamış durumda. Pozitif değer vermeyen hiçbir sektör kalmamış görünüyor. Hem aylık hem de 6 aylık bazda rakamların tamamı pozitif ve bu durum 200 milyar dolar hedefinin tutturulabileceğini çok daha cesaretle söyleme imkanını ortaya çıkarıyor” dedi.