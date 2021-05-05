Maden sektöründen Ocak-Nisan döneminde 1 milyar 772 milyon dolar ihracat

Doğal taş ihracatı söz konusu dönemde yüzde 26 artışla 620 milyon dolara ulaşırken, metalik madenler grubunda yüzde 63 artış kaydedildi ve ihracat rakamı 630 milyon 351 bin dolar seviyesine ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Maden Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren maden sektörü pandemi yılının yaralarını sarmaya başladığını belirterek, "Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörün ihracatı bu yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,2 oranında artarak 1 milyar 772 milyon 904 bin dolar olarak hesaplandı. Metalik madenler ihracatı ocak-nisan döneminde bir yıl öncesinin aynı dönemine göre ciddi sıçrama kaydederek yüzde 63 artışla 630 milyon 351 bin dolara ulaştı. Ferro alyaj grubu ihracatı yüzde 61 artışla 167 milyon dolar olarak hesaplanırken, doğal taş ihracatı Ocak-Nisan döneminde bir yıl öncesine göre yüzde 26 oranında arttı ve 620 milyon dolara ulaştı. Endüstriyel mineraller grubu ihracatı da yüzde 25 artışla 354 milyon dolar olarak hesaplandı" dedi.

Çetinkaya, “Gelen veriler, sektörümüzün 2020'nin yaralarını hızla sarmaya başladığını gösteriyor. Bu ivme ile ihracatta 2019 rakamlarını da geçerek kolektif bir başarıya imza atmak istiyoruz. Metalik madenlerde birim fiyatları özelindeki artış ihracat rakamlarımıza da olumlu yansıyor. Doğal taş tarafında büyük pazarlarımızdan biri olan Hindistan'da vaka sayıları zirve yapmış durumda. Söz konusu durum ikinci çeyrek itibariyle yavaşlamaya neden olabilir” dedi.