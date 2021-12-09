Maden Türkiye kapılarını açtı

9. Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı'nın açılışı İstanbul Büyükçekmece'de bulunan fuar merkezinde gerçekleşti. Fuarın açılış törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, TİM Başkanı İsmail Gülle, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, İMMİB Başkanı Aydın Dinçer, Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop katıldı.

"Madencilik ile otomasyonu birleştirmeliyiz"

Fuarın açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı madencilik sektörünün önemi ve gelişimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kalaycı, madencilik sektörünün gelişiminde iki önemli konu olduğunu belirterek bunların otomasyon ve temiz enerji devrimi olduğunu söyledi. Kalaycı, ‘'Otomasyon tarafında daha fazla maden üretimi için daha fazla insan değil, daha fazla makinenin ön plana çıktığını görüyoruz. Madencilik ile otomasyonu birleştirmeliyiz. Diğer tarafta ne kadar işçi alırsanız alın insan kırılgan bir varlıktır. Daha derinlerde çalışması zordur tehlikeler yüksektir. Otomasyon demek uyumayan bir işletme demektir. Temiz enerji devrimi ise birlikte birçok madeni daha fazla üretmek zorunda kalacağız. Daha fazla bakır, lityum, alüminyum ve diğer birçok emtiayı 20-30 kat fazla üretmemiz gerekecek. Ülke olarak bu konuları ele alıp işlememiz gerekiyor'' diye konuştu.

"Türkiye maden potansiyeli zengin bir ülkedir"

Türkiye'nin maden potansiyeli açısından zengin bir ülke olduğuna dikkat çeken Kalaycı, "Madenlerimizi önce insan, sonra çevre ve sonra madencilik parolasıyla işletmeye almalıyız. Hammadde şeklinde ihraç etmek yerine ülkemizde ürüne dönüştürmek temel şiarımız olmalıdır. Türkiye maden potansiyeli zengin bir ülkedir. Bu potansiyeli harekete geçirebilmek için madencilerimizin işlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Bu başarıldığı takdirde ülkemizin maden potansiyeli ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır" sözlerini ifade etti.

TİM Başkanı Gülle: ‘'2025 yılında hedefimiz 300 milyar dolar ihracat''

TİM Başkanı İsmail Gülle ise son dönemde ihracat rekorlarının kırıldığını söyleyerek, ‘'Aylık bazda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatın kalıcı olduğunu artık gördük. 2025 yılında 300 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var'' dedi.

Pandemi döneminde ortaya çıkan fırsatların ihracatçılar tarafından iyi değerlendirildiğini belirten Gülle, ‘'Pandemi sürecinde küresel ticarette oluşan fırsatları ihracatçılarımız çok iyi değerlendirdi. Türkiye, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dönüşüm sürecini, güvenilir tedarikçi kimliğiyle en doğru şekilde değerlendirdi. Aylık bazda 20 milyar dolar ve üzeri ihracatın kalıcı olduğunu artık gördük. 2026 yılına kadar koyduğumuz yıllık 300 milyar dolarlık ihracat hedefinin 2025 yılında gerçekleşmesi için çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

İhracatta gösterilen gelişmelere madencilik sektörünün de önemli katkıları olduğunu da söyleyen Gülle, ‘' Madencilik sektörümüzün ihracatı, bu yılın ilk on bir ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 42 artışla 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Sektörümüz henüz aralık ayı rakamları eklenmeden, en yüksek yıllık ihracat rakamını aşmış bulunuyor. Benzer şekilde, inşaat ve madencilikte kullanılan makineler grubundaki ihracatımız da yüzde 23 artışla 1,4 milyar dolara ulaştı. Madencilik sektöründeki bu başarının 2022 yılında devam edeceğine inanıyoruz'' açıklamalarında bulundu.