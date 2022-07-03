Madımak'ta hayatını kaybedenler Esenyurt'ta anıldı

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinde yaşanan olaylarda hayatını kaybeden 33 şair, yazar ve halk ozanı Esenyurt'ta anıldı. Anma programında sahne alan sanatçı Mazlum Çimen, olayda hayatını kaybeden babası Halk Ozanı Nesimi Çimen'in bestelerini seslendirerek vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

Esenyurt Belediyesi, Sivas'ta Madımak Oteli'ndeki olayda yaşamını yitiren 33 sanatçı ve aydın için “unutMADIMAKaklımda, Birlikte Sevgiyle Kardeşçe” temasıyla bir anma programı düzenledi. Anma programında, olayda babası Ozan Nesimi Çimen'i kaybeden sanatçı Mazlum Çimen sahne aldı. Program, Gazeteci ve Belgesel Yönetmeni Nebil Özgentürk'ün olayda hayatını kaybedenler için hazırladığı ve Ozan Nesimi Çimen'in de hayatının yer aldığı belgesel ile başladı. Ardından sahneye çıkan sanatçı Çimen'in babası için besteleyip söylediği “Sen Benden Gittin Gideli”, “Aşk Olsun Sana Çocuk”, “Feryadı İsyanım” şarkıları dinleyenleri duygulandırdı.

Programda bir konuşma yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Madımak'ta hayatını kaybedenler için herkesi bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşunun ardından konuşmasına devam eden Başkan Bozkurt, “Her zaman güzellikleri anmak için toplanmıyoruz maalesef. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz ama acılarla dolu bir coğrafya aynı zamanda. Etnik kimliğine, kökenine bakılmaksızın birçok acı yaşandı. Bütün acılar bizim. Madımak katliamı, bu acıların en tazesi. Cahillerin cehalet ateşinde yaktığı aydınların bizi buraya getirme nedenini oluşturan katliamın sonucu Madımak. Çok şey söylemek lazım, çok şey söylenmesi lazım. Ne olursa olsun unutmamamız lazım. Türkiye için çok değerli 33 kişiyi kaybettik. Katliamlara karşı durmak, kardeşliği, barışı, ülkenin birliği için unutmamak lazım. Bize bıraktıklarını yaşatmak için sevgili konuğumuz gibi onlara sahip çıkmak için unutmamak lazım. Bizler bu coğrafyada kökeni, inancı ne olursa olsun birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Madımak şehitlerini saygıyla anıyorum, ruhları şad olsun. Anılarımızda yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mazlum Çimen ise, “Bizim, 33 aile olarak düşüncelerimizde bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. İlk günden bugüne 29 yıldır hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz, aynı şeyi hissediyoruz. Asıl benim de sormak istediğim şey; toplum ne düşünüyor ve ne söylemek istiyor? Şu ana kadar nerden nereye geldi. Sivas'ın hesabı sorulacak diye slogan atıyorduk. Şimdi Sivas'ı unutturmaya dönüştü. Unutturma gibi bir tehlikeye girdiğimizi

düşünüyorum. İcatlar ihtiyaçlardan doğar. Böyle bir ihtiyaç doğduğundan dolayı da böyle bir slogan çıktı. Zaten zaman aşımına uğratılmış bir davaydı. Benim düşüncelerim, hislerim net belli. İnsanların varsa sözleri çıkıp söylesinler” dedi.

Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, il dernek başkanları, cemevi başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.