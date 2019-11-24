Maduro'dan Türk ihracatçısına tam destek

Türkiye'nin ihracat ana planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan ve Venezula Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere önemli isimlerle bir araya gelen ASHİB sektörel gıda ticaret heyeti, 200'ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı. ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, “Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz” dedi.

ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz'ın öncülüğünde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan sektörel gıda ticaret heyeti, Venezuela ve Kolombiya'da Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro başta olmak üzere üst düzeyde verimli görüşmeler gerçekleştirdi. ASHİB heyeti, Venezuela ve Kolombiya'da 200'ü aşkın firmayla makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat anlaşmaları imzaladı.

“Latin Amerika, Ortadoğu pazarına alternatif olabilir”

11-20 Kasım tarihleri arasında Latin Amerika'ya gerçekleştirdikleri sekteröl gıda ticaret heyeti gezisini değerlendiren ASHİB Başkanı Yamanyılmaz, geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarının Irak ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu, bu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu hale geldiğini belirtti. Yamanyılmaz, “ASHİB olarak Ortadoğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedefliyoruz. Latin Amerika ülkelerine ihracatta önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz” dedi.

Maduro'dan bakanlarına “Türkiye'den alın” talimatı

Venezuela ve Kolombiya'da görev yapan Türk büyükelçiler ile diplomatların ASHİB heyetinin başarılı görüşmeler yapması için büyük gayret gösterdiğini kaydeden Yamanyılmaz, “Venezuela'da bakan ve müsteşar düzeyinde temaslarımızın ardından Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Devlet Başkanı Nikolas Maduro bizleri kabul etti. Çok samimi ve sıcak bir karşılama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletip, sıkı dost olduklarını ve en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Kabinedeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteleri kurup, teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu. Sayın Maduro'nun ‘Size buradaki kapılar açık. Her türlü işbirliğine varız' deyip, bakanlarına da ‘Ülkemizin ne ihtiyacı varsa öncelikle Türkiye'den karşılayacaksınız' şeklindeki talimatları bizleri ziyadesiyle memnun etti” dedi.

“STA'lar imzalanırsa çok daha etkili oluruz”

Venezuela'nın Karakas ve Kolombiya'nın Bogota kentlerinde 200'ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş adamı ile görüşmeler yaptıklarını, Margarite ve Miranda bölgelerinde su ürünleri tesislerini gezdiklerini anlatan Yamanyılmaz, şunları söyledi:

“30 milyon nüfuslu Venezuela ve 55 milyon nüfusa sahip Kolombiya'yı Güney Amerika'ya ihracat açılımımızda sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Venezuela'ya Türkiye olarak 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var, bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Hem Venezuela hem de Kolombiya'da yaptığımız görüşmelerde heyetimiz, makarna, bakliyat, un, pirinç, peynir, konserve, meyve suları, zeytin, zeytinyağı, ayçiçek yağı, elma, nar, çikolata, şekerleme, sos, bisküvi gibi ürünlerde önemli ihracat bağlantıları yaptı. Kolombiya'da Corabastos Gıda Dağıtımcıları Birliği yöneticileri, ülkeye girecek her türlü ürün ve malın dağıtımında yardım sözü verdi. Bu ülkelerdeki gıda tedarikçileri ürünlerimizi kaliteli olması ve rekabetçi fiyatlarımızdan dolayı tercih etti. Ziyaret ettiğimiz iki ülkeyle ivedilikle serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu sağlanırsa daha rekabetçi fiyatlar verebiliriz ve bu pazarlarda çok daha etkili olabiliriz.”