Türkiye'de 2012 yılında hayata geçirilen 12 Aralık Mağazacılar Günü bu sene online olarak kutlanacak. Boyner Grup, çalışanlarına emek ve özverileri için teşekkür etmek ve birlikte kutlamak için 8 bini aşkın çalışanıyla canlı webinarda bir araya gelecek.

Boyner Grup'un öncülüğünde Türkiye'de 2012 yılında hayata geçirilen 12 Aralık Mağazacılar Günü, sektörün önemli markalarının da sahiplenmesiyle geleneksel hale gelerek kutlanmaya devam ediyor. Özellikle, müşterilere daha iyi hizmet vermek için emek sarf eden mağaza çalışanlarını onurlandırmak amacıyla kutlanan Mağazacılar Günü, perakende sektörünü ortak duygularda birleştiren özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen giyim perakendesi sektöründe sahadaki mağaza çalışanlarını kutlamak ayrı bir anlam taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu sene 12 Aralık Mağazacılar Günü pandeminin etkisi altında ve pandemi önlemlerine uyularak kutlanacak. Boyner Grup çalışanlarına emek ve özverileri için teşekkür etmek ve birlikte kutlamak için 8 bini aşkın çalışanıyla 12 Aralık'ta saat 12:00'de canlı webinarda bir araya gelecek. Ayrıca, tutku ve heyecanla işini yapan her bir çalışan adına Ecording iş birliğiyle birer tohum topu bağışlanarak dünyaya yeşil iz bırakmak için de bir adım atılacak.

Hazırladığı filmde ve sosyal medya giflerinde mağazacılık mesleğinin bambaşka olduğuna vurgu yapan şirket, "Mesleğini aşkla yapmanın tadı bambaşka. İşini her zaman aşkla yapan, her koşulda, gülümseyişiyle kalplere dokunan tüm mağazacılara binlerce teşekkürler. Mağazacılar Günümüz kutlu olsun" mesajını aktarıyor.