Mağazaya gitmeden kıyafet dene

Türkiye'nin canlı yayın sırasında alışveriş imkanı sunan canlı alışveriş platformu, online alışverişin renk/beden uyumsuzluğu gibi çekincelerini ortadan kaldırıyor. Uygulamayı takip eden herkes, canlı yayınlarla Türkiye'nin her yerinden anlık olarak alışveriş yapma şansını da yakalıyor.

Yeni nesil canlı yayından alışveriş platformu, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ‘Techno Night' canlı yayınlarıyla takipçilerine elektronik ürünlerde büyük fırsatlar sunuyor. Bu yayınlarda; giyimden aksesuara, son model cep telefonlarından oyun konsollarına, elektrikli ev aletlerinden birçok ürün, her ay piyasa fiyatının altına satışa sunuluyor.

Fırsatları kaçırmak istemeyenlerin yapması gereken tek şey, uygulamayı indirerek kaydolduktan sonra canlı yayını takip etmek.

Canlı yayında alışveriş ayrıcalığı

ClickMeLive Ticari Genel Müdür Yardımcısı Emre İlban, uygulamayı kullanan binlerce kişinin; canlı yayında beğendikleri ürünleri, sadece birkaç tıkla satın alma deneyimi yaşayabildiklerini söyledi. Kullanıcıları canlı yayında online alışveriş imkanı sağlayan güvenilir bir platformla tanıştırdıklarını söyleyen İlban, “Kullanıcılarımıza mobil cihazlarından canlı canlı alışveriş imkanı sağladığımız gibi, direkt mağazadan alışveriş olanağı da sunacağız. Yani canlı yayında Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki bir mağazadan adeta oradaymış gibi alışveriş yapabileceksiniz. Üstelik beğendiğiniz ürünleri sizin için anlatacak ve deneyecek biri de hazır bulunacak. Aynı zamanda İstanbul'daki nezih mağaza ve butiklerden de çok eğlenceli yayınlarımız olacak. Bu, online alışverişi dönüştüren ve bir üst seviyeye taşıyan bambaşka bir deneyim olacak. Bu çok özel ve ayrıcalıklı alışveriş deneyimi için herkesi bekliyoruz” dedi.

Kullanıcılar, canlı yayınlar sırasında satıcılara, yayıncılara ve mağaza personeline anlık sorular yöneltebilecek. Yayın sırasında beğendikleri ürünleri, mobil uygulama içinden çıkmadan sol alt köşedeki ikona tıklayarak sepetlerine ekleyecek ve güvenli ödeme sonrası alışverişlerini tamamlayacak.