Magazin dünyasında Nisan ayı hareketli geçti

Yapılan araştırmada geçen ayın en popüler ünlü isimleri ve medyada geniş yer bulan magazin olayları belirlendi.

Magazin dünyası çarpıcı gelişmelerin yaşandığı bir ayı geride bıraktı. Nisan ayı boyunca sanata ve magazine dair gündem oluşturan olayların derlendiği raporda en çok konuşulan ünlü isimler de belli oldu. 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden arabesk müziğinin ünlü ismi Dilber Ay Nisan ayının son gününde memleketi Düzce'de sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir dönem 'Kadere Mahkumlar' adlı televizyon programıyla geniş kitlelere ulaşan Dilber Ay'ın vefat haberi geçen ayın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı geçen ay hem işiyle hem de aşk hayatıyla gündemdeydi

Geçen sene sonu Şeyma Subaşı ile olan evliliğini tek celsede sonlandıran Acun Ilıcalı'nın adı sık sık aşk dedikodularına karışmış, ünlü medya patronu bu haberler karşısında sessizliğini korumuştu. Miami'deki tatilinde 13 yıllık eski eşi Zeynep Yılmaz'ın da bulunması, ikilinin yeniden barışma ihtimalini akıllara getirse de Miami sokaklarında ismi Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenilen kişi ile görüntülenen Ilıcalı'nın yeni sevgilisinin Altunkaya olduğu magazin haberlerine yansımıştı. Öte yandan, yeni bir dizi hazırlığında olduğu öğrenilen Ilıcalı'nın, başrolde Cansu Dere'nin olacağını açıkladığı yeni projesi de merak uyandırdı. Hem iş hem de aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı, MTM'nin raporuna göre 6 bin 355 haberle Nisan ayında en çok konuşulan ünlü isimlerinin başında geldi.

Sıla Gençoğlu ile Ahmet Kural davasında karar verildi

Şarkıcı Sıla Gençoğlu ve oyuncu Ahmet Kural arasında yaşanan şiddet olayına ilişkin davanın ikinci duruşması 22 Nisan'da gerçekleştirildi. Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 'hakaret', 'basit yaralama', ve 'tehdit' suçlarından 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu kararın açıklanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gençoğlu basın açıklamasında Türk adaletine teşekkür ederken, Kural ise kesinlikte şiddette bulunmadığına vurgu yaptı. Sıla'nın, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikâyetçi olmasıyla gündeme bomba gibi düşen olayın Nisan ayındaki yansımalarına göre Sıla 5 bin 786 haberle Ahmet Kural ise 4 bin 346 haberle konuşuldu.

Orhan Gencebay ve oğlu için Nisan ayı olaylı geçti

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta bir taksi şoförü tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralanarak hastane kaldırıldı. Yol verme yüzünden taksiciyle tartışan Gencebay'ın, kız arkadaşına küfür edilince araçtan inip taksicinin yanına gitmesiyle bıçaklanarak göğsünden yaraladığı öğrenildi. Oğlunun yaşadığı talihsiz olayla sarsılan Orhan Gencebay geride bırakılan ay yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında hastaneye yatmış ve burada geçirdiği anjiyo operasyonu sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Nisan ayında hem kendi sağlık durumu hem de oğlunun yaşadığı üzücü olayla gündeme gelen usta müzisyen hakkında medyada 5 bin 95 haberin yer aldığı belirlendi.