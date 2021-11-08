Sivri ayrıca magnezyum eksikliğinin psikolojik rahatsızlıklara da sebep olabileceğinin altını çizdi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Dilek Sivri, magnezyum içeriği bakımından zengin besinlerin tüketiminin önemine değinerek, “Koyu yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, pazı, marul, pırasa vb.), köklü sebzeler (patates, havuç, kereviz vb.), yağlı tohumlar (badem, kabak çekirdeği, kaju vb. ), kuru baklagiller (soya fasulyesi, bezelye, nohut, fasulye vb.) muz, avakado, kavun gibi meyveler, tam tahıllar (buğday, yulaf, çavdar), bitter çikolata, kinoa, somon, uskumru gibi balıklar ve sert sular iyi magnezyum kaynaklarıdır. Bu besinlerden yeterli miktarda tüketiyorsanız magnezyum eksikliği görülme oranı düşüktür. Ancak kullanılan bazı antibiyotik ilaçlar, gereksiz yere kullanılan idrar söktürücüler, bazı kronik hastalıklar, aşırı alkol tüketimi gibi bazı faktörler magnezyum eksikliğine neden olabilir” uyarısında bulundu.

“Magnezyum eksikliği psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir”

Sivri, magnezyum protein sentezi, kan şekeri ve kan basıncının düzenlenmesi, kemik metabolizması, merkezi sinir sistemi fonksiyonları dâhil olmak üzere vücudun birçok işlevi için gerekli olan 300'den fazla farklı enzimi aktive ettiği için sağlığın korunmasında birçok rol oynadığını söyledi. Sivri, “Magnezyum eksikliği halsizlik, yorgunluk, kas krampları hatta depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara da neden olabilmektedir” dedi.

“Mineral seviyelerini arttırmaya yönelik magnezyum formları”

Magnezyum alımını artırmak için birçok insan magnezyuma yönelmekte olduğunu belirten Sivri, bununla birlikte birden fazla magnezyum çeşidi mevcut olduğundan, hangisinin ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu bilmek zor olabileceğine değindi. Doğru magnezyum desteğini seçmenin, bu mineralin seviyelerini artırmaya yardımcı olabileceğine değinerek magnezyum formları hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

Magnezyum sitrat: Bu formdaki magnezyum organik yapıda olduğu için daha kolay emilir. Sitrik asit hafif bir müshil olduğundan, magnezyum sitrat magnezyum seviyelerini yükseltmek ve kabızlığı tedavi etmek için kullanılabilir. Ayrıca spor sonrasında kasların onarılması, migren, menstruasyon dönemi ağrıları için de kullanılabilir.

Magnezyum oksit: Bu form magnezyum eksikliklerini önlemek veya tedavi etmek için kullanılmaz, çünkü biyolojik yararlanımı düşüktür. Hazımsızlık, mide ekşimesi, reflü ve kabızlık gibi sindirim sistemi semptomlarının kısa süreli rahatlaması için daha sık kullanılırken migreni tedavi etmek ve önlemek için de kullanılabilir.

Magnezyum klorür: Bu form kolayca emilir. Kabızlık, mide ekşimesi gibi sindirim sistemi semptomlarını azaltmak ve düşük magnezyum seviyelerini artırmak için kullanılabilir.

Magnezyum lakta: Bu formun sindirim sistemi üzerinde daha az olumsuz etkisi vardır. Diğer magnezyum formlarını tolere edemeyen veya büyük dozlarda magnezyum desteği alması gereken bireyler için uygun bir form olabilir.

Magnezyum malat: Kolayca emilir, diğer formlara kıyasla daha az mühil etkilidir. Fibromiyalji, kas ağrıları, kronik yorgunluk durumlarında kullanılabilir.

Magnezyum taurat: Bu form yüksek kan şekeri ve tansiyonu düzenlemek için kullanılabilir.

Magnezyum L-treonat: Depresyon ve hafıza kaybı gibi sinir sistemi bozukluklarının tedavisine yardımcı olup beyin sağlığını destekleyebilir.

Magnezyum sülfat: Genellikle epsom tuzu olarak bilinen bu form ağız yoluyla alınmayıp stres ve ağrı bulunan kasları tedavi etmek için kullanılabilir.

Magnezyum glisinat: Depresyon, kaygı ve uyku bozukluklarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Magnezyum orotat: Bu form kolayca emilir ve diğer formların karakteristik özelliği olan güçlü müshil etkilerine sahip değildir bu nedenle, sporcular arasında popülerdir, ayrıca kalp ve kan damarı dokularında enerji üretimini iyileştirerek kalp sağlığını destekleyebilir.

Yukarıda bahsedilen magnezyum formları mide ekşimesi, reflü, kabızlık ve diğer rahatsızlıkları hafifletmeye yardımcı olabileceğini belirten Sivri, “Bu desteklerin doktorunuz tarafından yönlendirilmedikçe alınmaması önerilir. Ayrıca magnezyum eksikliğini magnezyum içeren besinlerden karşılamak diğer besin öğelerinden faydalanmak açısından önemlidir. Kan magnezyum seviyeleri düşükse bu eksikliği düzeltmek için doktor tarafından önerilen magnezyum formu alınmalıdır” açıklamasında bulundu.