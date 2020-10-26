Magnezyum eksikliğine karşı bu besinleri tüketin

Serhat Koran “Magnezyum bitkilere renk veren klorofilin temel maddesi olduğu için ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Bunların dışında Hindistan cevizi ve bitter çikolata da magnezyum yönünden oldukça zengindir” dedi.

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi'nden Fitoterapi Uzmanı Dr. Serhat Koran, insan yaşamının olmazsa olmaz elementlerinden biri olan magnezyumun vücuttaki eksikliğine karşı önemli uyarılarda bulundu. Dr. Koran “Magnezyum eksikliğinin Parkinson, multiple skleroz ve Alzheimer hastalığına yol açtığına dair kanıtlar mevcuttur. Yine bu ağır metal birikimine bağlı çocuklarda öğrenme bozuklukları görüldüğünü gösteren çalışmalar mevcuttur. Bunun dışında sebebi bulunamayan bulantı kusma, kas kasılmaları, kalp ritim bozuklukları ve uykusuzluğun da nedeni magnezyum eksikliği olabilir” dedi.

“Yüksek ısı miktarı azaltıyor”

Birçok gıdanın içinde magnezyum bulunsa da magnezyum eksikliğinin sık görülen bir durum olduğuna dikkati çeken Dr. Koran, şöyle devam etti: “Öncelikle belirtmek gerekirse tarımda sık kullanılan hayvansal gübreler fazla miktarda potasyum ve fosfor içerdikleri için bitkilerdeki magnezyum düzeyini düşürmektedir. Bunun dışında yaşa, cinsiyete, kronik hastalık durumuna ve yaşam tarzına göre de magnezyum eksikliği görülebilmektedir. Kızartma, buğulama ya da kaynatma gibi yüksek ısılar besinlerdeki magnezyum miktarını azaltmaktadır. Yüksek karbonhidratlı ve yağlı diyet, mental ve fiziksel stres de magnezyum eksikliğine yol açabilmektedir.”

“Enginar, kabak çekirdeği ve bitter çikolata tüketin”

Dr. Koran, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: “Magnezyum bitkilere renk veren klorofilin temel maddesi olduğu için ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca kaju, susam, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi kuruyemişlerde, bunun dışında nohut, mercimek, kuru fasulye gibi baklagillerde, somon, uskumru ve karides gibi deniz mahsullerinde magnezyum bulunmaktadır. Bunların dışında Hindistan cevizi ve bitter çikolata da magnezyum yönünden oldukça zengindir.”