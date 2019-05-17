Mahalle bekçisi, eski karısının erkek arkadaşını vurdu

Avcılar'da yaşanan ilginç olayda iki kişi yaralandı. Bir mahalle bekçisi, eski eşinin erkek arkadaşını taksi durağının yakınında silahla vurdu. Bu sırada duraktan silahla çıkan bir taksici, kendilerine yönelik bir saldırı olduğunu sandı. Olaya müdahale etmek isteyen sivil polisin dur ihtarına uymayan taksici, ateş etmeye çalışınca polis tarafından vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, ilginç olay, Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde yaşandı. İddiaya göre, emniyette görevli bekçi Yunus S. eski karısı Lütfiye S'nin erkek arkadaşı Murat B'den şiddet gördüğünü öğrendi. Konuşmak için şahısla bir taksi durağı önünde buluşan bekçi ve eski karısının erkek arkadaşı ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine silahını çeken bekçi, Murat B'yi ayağından vurdu.

Yoldan geçen polis olayı gördü

Bu sırada taksi durağında çalışan görevli E. A. ise duraklarına yönelik silahlı bir saldırı olduğunu sanarak silahı ile dışarı çıktı. Tesadüfen yoldan geçen bir polis memuru ise olaya müdahale etmek istedi. Silahını çekerek taksiciye yaklaşan polis memuru E. A'dan silahını bırakmasını istedi. Taksi durağı çalışanı ise polis memuru olduğuna inanmayarak ateş etti. Kendisini savunan polis memuru, taksi durağı çalışanını vurdu.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastane kaldırırken hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.