Mahalle tipi tesislerin sayısı hızla artıyor

Osman Aşkın Bak, 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde 10 binden fazla mahalle tipi spor alanının inşa edilerek halkın hizmetine sunulduğunu ifade ederken, bu tesislerin sayısının Cumhuriyet'in 100. yılında daha da artacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin hem sosyal hem sportif açıdan doğru yetişmeleri ve gelişmeleri için hayata geçirilen yatırımlarına her geçen gün bir yenisini eklemeye devam ediyor. 2005 yılından bu yana Türkiye genelinde halı sahasız mahalle kalmasın diye hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Türkiye'nin dört bir yanında yükselen bu tesislerde futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor. 2005 yılından bugüne kadar, Türkiye genelinde 2 bin 871 mahalle tipi futbol sahası, bin 280 mahalle tipi basketbol-voleybol sahası, 6 bin 52 pota projesinin yapımı tamamlandı.

"Amacımız ülkemizde her bir gencimizin spora kolayca ulaşabilmesini sağlamak"

Osman Aşkın Bak, bu tesisler sayesinde çocuklar ve gençlerin sporu hem benimseyeceklerini hem sosyalleşebileceklerine işaret ederek, "Amacımız ülkemizde her bir gencimizin spora kolayca ulaşabilmesini sağlamak. Sosyal hayatlarını sportif faaliyetlerle harmanlamak isteyen gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi daha sağlıklı daha iyi yetiştirebilelim ki geleceğe de o denli güvenle bakabilelim. Mahalle aralarına yapılan bu küçük kompleksleri, bugün Türkiye'nin dört bir yanında görmek mümkün. Bu yatırımlarla ilgili ailelerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Ailelerimiz çocuklarının nerede vakit geçirdiğini biliyorlar. Gençlerin ve sporun bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyor, bu tesislerin Türkiye'nin her tarafına daha fazla yayılmasını ve kullanılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahalle tipi tesislerle birlikte gençlerin sporu daha fazla özümseyeceğini kaydeden Bakan Osman Aşkın Bak, "Halı sahalar, basketbol sahaları ve voleybol sahalarıyla, adeta bir spor kompleksini andıran mahalle tipi tesislerimizin spor yatırımları arasında ayrı bir önemi var; zira burada profesyonel sahalardan bahsetmiyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz spor yapabilecekleri, enerjilerini atabilecekleri aynı zamanda da sosyalleşebilecekleri yerler arıyorlar. Biz de bu sebeple; mahalle tipi diye tabir ettiğimiz tesisleri gençlerimizin kullanımına sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için yaptığımız her şey bizi onurlandırıyor. Bu tür yatırımlarla da her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olduk" diye konuştu.