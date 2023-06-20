Mahallelerin istekleri masaya yatırıldı

Göreve geldiği günden beri ilçe genelindeki çalışmaları yakından takip eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, muhtarlarla kahvaltı programında buluştu. Esenyurt Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen programa Başkan Bozkurt'un yanı sıra Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun ve 43 mahalle muhtarı katıldı. Muhtarların, Bozkurt'a mahalleleri ile ilgili taleplerini ilettikleri toplantıda, bu taleplere dair çözüm yolları arandı. Esenyurt'ta yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinin de yapıldığı buluşmada muhtarlar, kent yönetiminde ortak akla önem verdiği için Başkan Bozkurt'a teşekkür etti.