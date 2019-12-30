Maharetli Eller Çarşısı 303 kadını iş sahibi yaptı

Bu proje ile 303 kadın iş sahibi oldu.

Kağıthane'ye bağlı Emniyetevleri Mahallesi'nde bulunan Sapphire AVM'de hizmete açılan çarşıda, evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına erişen 303 kadın, ilk kez ticarete atıldı. Her bir kadının 3 ürününü dilediği fiyata satabildiği çarşıda, satış işlemleri ise belediyeye bağlı personellerce gerçekleştiriliyor. Kadın girişimcileri desteklemek ve aile kurumunu ekonomik yönden güçlü kılmak amacıyla hizmete açılan Maharetli Eller Çarşısı'nda bine yakın ürün alıcısını bekliyor. Çarşıda el örmesi kazaklar, atkılar, oyuncak bebekler, iğne oyaları; el yapımı tablolar ve hediyelik eşyalar bulunuyor. Kağıthane Belediyesinin gerçekleştirdiği bu proje ile 303 kadın iş sahibi oldu.

İstihdamı arttırıcı proje

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çarşının açılış törenindeki konuşmasında, seçimden önce söz verdiği 53 projeden birini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu katılımcılarla paylaştığını söyledi. Başkan Öztekin, "Benzer sosyal projelerden farklı olarak Maharetli Eller Çarşısı'nda kadınların, el emeği ürünlerini satmak için ayrıca mesai harcamasına gerek yok. Kadınlar el yapımı ürünlerini gelip çarşıya teslim ederken, satışları bizim görevlendirdiğimiz uzman satış temsilcileri gerçekleştiriyor. Bu sayede kadınlar evden çıkmadan, gündelik işlerini aksatmadan ev ekonomilerine katkı sağlayabiliyor. Satılan ürünlerin üzerinde bulunan etiketli barkod sistemi sayesinde ürünün kime ait olduğu ve fiyatı biliniyor. Ürünlerin fiyatını, yapan kişi belirliyor ve satışı yapılınca ödemesi kendisine gerçekleştiriliyor. Maharetli kadınlar ürünlerinin satışı için belediyemize herhangi bir ücret veya kira kesinlikle ödemiyor" dedi.

İlk 3 günde 100'den fazla ürünün satışı yapılan çarşı, haftanın her günü sabah 10'dan akşam 10'a ziyaret edilebiliyor.