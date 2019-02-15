Mahir Ünal, Beyoğlu'nda sanatçılarla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşen söyleşi programında sanat camiasından isimlerle bir araya geldi. Ünal yaklaşık 1 buçuk saat süren söyleşide sorulan sorulara da cevap verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal bugün İstanbul'da biz dizi programa katıldı. Ünal'ın katıldığı programlardan bir tanesi de Akademi Beyoğlu'nda gerçekleşen söyleşi oldu. Moderatörlüğünü Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın yaptığı söyleşide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, söyleşiye katılanların sorularını yanıtladı. Akademi Beyoğlu'ndaki söyleşiye sanat camiasından isimler de katıldı.

Söyleşinin ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Mahir Ünal, Akademi Beyoğlu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi. Düzenlenen program için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür eden Mahir Ünal, “Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ve aynı zamanda TBMM Başkanımız Binali Yıldırım beyin programlarına da katıldık. Hem bugün Beyoğlu'nda seçim çalışmalarına katıldık hem de Beyoğlu sohbetlerine katıldık. Kültür, sanat, eğitim alanında sorulan soruları cevaplandırdık. Hem Türkiye'nin hem Beyoğlu'nun kültürel varlığını, sanatçılarını, akademisyenlerini burada topladığı ve bize de böyle bir sohbet imkanı verdiği için sayın başkana teşekkür ediyorum” dedi.