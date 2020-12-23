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Mahmut Tekdemir ilk golünü Fenerbahçe'ye attı

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı.

Medipol Başakşehir'in başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk golünü Fenerbahçe ağlarına attı.


Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerde 6. dakikada rakip ağları sarsan Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe mücadelesiyle 2020-2021 sezonundaki 10. maçına çıkan Mahmut, ayrıca kariyerinde ilk defa sarı-lacivertlilere gol atma başarısı da göstermiş oldu.


Başakşehir'in geride kalan 14 haftada bulduğu en erken gol de yine Mahmut Tekdemir'den geldi.

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