Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlandı: Törene binlerce kişi katıldı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunu omuzladı.

İsmailağa Cemaati'nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ustaosmanoğlu için Fatih Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından cenaze namazının kılınacağı alana geçti.

Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Camide adım atacak yer kalmazken, binlerce kişi de töreni dışarıdan takip etti. Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze namazını oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da törene katıldı

Cenaze töreninde kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hoca efendiyi 65-66 yıllarında tanıdığını kaydetti. Erdoğan, konuşmasında “Bugün ilim irfan ve hikmet sahibi bir önderimizi ebediyete yolcu ediyoruz. Hoca efendi hazretlerini 65-66 yıllarında İmam Hatipte öğrenciyken Cuma namazlarında gelir kendisini dinlerdik. Zaman zaman Yavuz Selim Camii'nde sohbetlerinde bulunurduk. Hoca efendi hazretlerinin mücadelesinde farz ve sünnetten tavizinin olmadığını biliyoruz. Son döneminde çok çile çekti. Bugün hakka uğurluyoruz 93 yaşında. Kendisini imanıyla tanıdık, bildik. Bu imanıyla da sevgili habibine komşu olacağına inanıyoruz. Rabbim cümlemizi İnşallah sevgili habibi ile komşu kılsın” dedi.

Aile yakınlarından Mahmut Eren, Mahmut Ustaosmanoğlu ile son konuşmasından söz ederek "Hocamız benden sonra 'Hasan Efendi Hocamız bu cemaatin başı olarak devam etsin' dedi" diye konuştu.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun tabutunu omuzladı. Ardından sevenleri tarafından omuzlara alınan tabut, cenaze aracına kadar taşındı. Mahmut Ustaosmanoğlu, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.