"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Mahmutbey gişelerde drone'lu trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Mahmutbey gişelerde drone'lu trafik denetimi yapıldı. Sürücüler, "emniyet şeridi, telefonla konuşma, emniyet kemeri takma, hatalı şerit değiştirme" gibi konularda denetlendi. Drone ile yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri Mahmutbey gişelerde durdurdu. Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine yönlendirilen araçlara ceza kesildi. Ekipler aynı zamanda sürücülere kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu.