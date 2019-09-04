İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahmutbey gişelerde drone'lu trafik denetimi

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Mahmutbey gişelerde drone’lu trafik denetimi yapıldı.

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Mahmutbey gişelerde drone'lu trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere ceza kesildi.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında Mahmutbey gişelerde drone'lu trafik denetimi yapıldı. Sürücüler, "emniyet şeridi, telefonla konuşma, emniyet kemeri takma, hatalı şerit değiştirme" gibi konularda denetlendi. Drone ile yapılan denetimlerde trafik polisleri kural ihlali yapan sürücüleri Mahmutbey gişelerde durdurdu. Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine yönlendirilen araçlara ceza kesildi. Ekipler aynı zamanda sürücülere kurallara uyma noktasında uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.