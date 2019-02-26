Mahmutbey gişelerde kaza: 1 yaralı

Olay İstanbul Mahmutbey gişelerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan İtalyan plakalı FH162SX plakalı araç, 34 HV 5113 plakalı araca arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Olay yerine Ambulans, polis ve itfaiye sevk edildi. Ekipler yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden ambulansla hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri sıkışan araçlara müdahale etti. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu normale döndü.