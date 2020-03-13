Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi

Mahmutbey Gişelerinde oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey Gişelerinde yaşanan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.