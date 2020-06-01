İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mahmutbey Gişelerinde trafik yoğunluğu oluştu

Normalleşme adımları sonrası geçici olarak kapanan iş yerlerinin bugün itibariyle açılmasıyla Mahmutbey Gişeleri’nde trafik yoğunluğu oluştu.

Normalleşme adımları sonrası geçici olarak kapanan iş yerlerinin bugün itibariyle açılmasıyla Mahmutbey Gişeleri'nde trafik yoğunluğu oluştu. İş çıkış saatinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.


Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklanan 1 Haziran itibariyle yeni normale dönüş kararları sonrasında, geçici olarak kapanan iş yerlerinin bugün itibariyle açılmasıyla trafikte yoğunluk oluştu. Kendi araçlarıyla veya toplu taşıma araçlarını kullanarak işten dönen vatandaşlar Mahmutbey Gişeleri'nde yoğunluk oluşturdu. İş çıkış saatinde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.