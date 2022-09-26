İhlas Haber Ajansı

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Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken plakasını kapatan sürücüye 946 TL ceza kesildi

Mahmutbey Gişeleri’nden geçerken ücret ödememek için motosiklet plakasını kapatan sürücüye toplam 946 TL ceza kesildi.

Mahmutbey Gişeleri'nden geçerken ücret ödememek için motosiklet plakasını kapatan sürücüye toplam 946 TL ceza kesildi.


TEM Otoyolu'nda 34 CER 516 plakalı motosiklet üzerindeki 2 kişi, Mahmutbey Gişeleri'nden geçerek Beylikdüzü istikametine ilerlemişti. Ücret ödememek için motosikletin arkasında oturan yolcu, gişeden geçiş yapacakları esnada eliyle plakayı kapatmıştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, motosiklet sürücüsünün Recep Berkay T. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Recep Berkay T.'ye “Tescil plakasının okunmaması için kapatmak” maddesinden 750 TL “Saygısızca araç kullanmak” maddesinden de 196 TL olmak üzere, toplamda 946 TL cezai işlem uyguladı.

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