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Mahruki, Büyükçekmece'de okurlarıyla buluştu

Yazar Nasuh Mahruki, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “3’üncü Kitap Günleri”ne konuk oldu.

Yazar Nasuh Mahruki, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen “3'üncü Kitap Günleri”ne konuk oldu.


Büyükçekmece Belediyesi “3'üncü Kitap Günleri” kapsamında ünlü yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki'yi sevenleri ile buluşturdu. Ekinliğe katılanlar yazar Nasuh Mahruki ile kitap ve yaşam üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitaplar ve yaşam hakkında konuşan Mahruki, kitap günlerinde emeği geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirtti. Söyleşiyi keyifle dinlediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, 3'üncü Kitap Günlerine katılımlarından ötürü yazar Nasuh Mahruki'ye teşekkür ederek plaket takdim etti. Mahruki, söyleşinin ardından imza töreni gerçekleştirerek okurlarıyla sohbet etti.

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