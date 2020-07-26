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Maicon, Galatasaray'a döndü

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Galatasaray’a döndüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, Galatasaray'a döndüğünü açıkladı.


Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'da 1.5 sezondur kiralık olarak forma giyen Brezilyalı stoper Maicon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray'a döndüğünü duyurdu. Al Nassr yönetimine, taraftarlara ve takım arkadaşlarına teşekkür eden Maicon, "Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" dedi.


31 yaşındaki futbolcu, Al-Nassr'da toplam 37 resmi müsabakaya çıktı.

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