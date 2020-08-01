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Maicon'dan veda mesajı

Galatasaray’ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a sattığı 31 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu Maicon, sosyal medya hesabından veda mesajı yayımladı.


Başarılı oyuncu veda mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Galatasaray'ı hayatımın sonuna kadar kalbimin en güzel yerinde saklayıp, desteklemeye devam edeceğim. Bu büyük camia Brezilya'dan bir taraftar daha kazandı, sizleri çok seviyorum..."

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