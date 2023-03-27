İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Makas atarak ilerledi, arkadaşı kayda aldı

Maltepe D-100 karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Makas atan sürücünün yanındaki şahıs ise o anları kayda aldı.


Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe D100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.