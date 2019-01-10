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Malaga, Seleznov'u açıkladı

İspanya 2.

Lig ekiplerinden Malaga, Akhisarspor'da forma giyen Ukraynalı forvet Yevhen Seleznov'u transfer ettiğini açıkladı.


Süper Lig'de Karabükspor ve Akhisarspor forması giymiş olan Seleznov, İspanya yolcusu. Lig ekiplerinden Malaga, 33 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı. Malaga resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Yevhen Seleznov, sezon sonuna kadar mavi-beyazlı takımı güçlendirecek" ifadelerine yer verildi.


Başarılı oyuncu, bu sezon Akhisarspor formasıyla çıktığı 11 mücadelede 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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