Malatya'nın yöresel lezzetleri Sultangazililerle buluşuyor

Sultangazi Belediyesi, Anadolu'nun köklü birikimini yansıtan yöresel ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Benzersiz aroması ve tadıyla öne çıkan üzümlerin yanı sıra yöresel tatların tanıtıldığı Malatya Yöresel Ürünler Arapgir Üzüm Festivali başladı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen festivalin açılış programına Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, Malatya İş İnsanları Derneği (MİAD) Başkanı Yunus Akdaş, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen, Mehmet Yiğit, Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“Sultangazi güzel insanlardan oluşan bir ilçe”

Malatya yöresinden pek çok yöresel ürünün tanıtıldığı ve satışa sunulduğu festivalin açılışında konuşan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, “Uzun geçen pandemi sürecinin sonunda böyle bir güzel etkinlikle meydanlara dönmüş olduk. Sultangazi, Anadolu'nun güzelliklerini, Balkanların güzelliklerini, Türk yurdunun güzelliklerini yansıtan, buralardan gelen güzel insanlardan oluşan güzel bir ilçe. Burada bütün insanlarımız Sultangazi'ye, İstanbul'a ve Türkiye'ye değer katıyor. Bu anlamda Malatyalı hemşehrilerimizin de ilçemize ve bu huzur iklimine katkılarını müşahede ediyoruz. Arapgir yöresinin üzümü ve Malatya yöresinin ürünlerinin tanıtımı için bu etkinliğin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu organizasyonda emeği geçen Sultangazi Belediyemiz ve MADEF başta olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyor, festivalin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Malatyalı hemşehrilerimiz Sultangazi'ye değer katıyor”

Tarihi, doğası ve güzel yürekli insanlarıyla Sultangazi'nin aslında bir Sultanşehir olduğuna dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçede yaşayan Malatyalıların Sultangazi'ye değer kattıklarını belirterek sözlerine başladı. Sultangazi'de kardeşlik hukuku ve huzur içinde bir hayat sürdürdüklerini belirten Başkan Dursun, “Malatyalılar Sultangazi'ye ve bulundukları her yere değer katan, değer üreten, hizmet üreten, yaptıkları işi her halükarda hakkıyla yapmaya gayret eden ve o işin üstesinden gelen bir yapıya sahip. Sultangazi'de toplam nüfusumuz 540 bin civarında. Adıyaman ve Malatyalı hemşehrilerimizin ise toplamda 90 bin nüfusu var. Sultangazi güzel bir coğrafya; Mimar Sinan'ın eserlerinden Mağlova Kemeri, Güzelce Kemeri, Kırkçeşme galerileri ile Topkapı Sarayı'na bile su taşıyan bir bölgedeyiz. Tarihiyle, doğasıyla, ormanlarıyla, güzel coğrafyasıyla ama en önemlisi güzel yürekli insanlarıyla Sultangazi aslında bir Sultanşehir. Buradaki insanlarımız çok iyi ve değerli çünkü Anadolu'nun insanları. İstanbul da esasında, Anadolu'dan ekmeğini kazanmak için gelmiş insanlardan müteşekkil. Herkes ekmek derdiyle gelmiş ve sonra İstanbullu olmuş, bu kenti yaşamışlar. Şu anda İstanbul'un resmi nüfusu 16 milyona gelmiş durumda. Elhamdülillah Sultangazi'de kardeşlik hukuku ve huzur içerisinde yaşıyoruz” diye konuştu.

“İmkanlarımızı Anadolu'nun her yerinden gelen komşularımıza sunacağız”

Sultangazi'nin katma değer ve hizmet üreten bir ilçe olduğuna dikkat çeken Başkan Dursun, şunları söyledi: “Sultangazi, İstanbul'un yedinci büyük ilçesi. Tekstil ve ayakkabı üretimi, farklı farklı atölyeleriyle esasında İstanbul'un yükünü kaldıran, katma değer üreten, istihdamı bol olan ve her halükarda hizmet üreten bir ilçe. Şimdi Arapgir üzümünü tanıtıyoruz. Erzurumlularla cağ kebabını, Rizelilerle hamsi festivalini, Adıyamanlılarla çiğ köfte festivalini İnşallah yine burada yapacağız. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden gelen ve ilçemizde yaşayan komşularımızdan bu talepler gelmeye başladı. Biz de, ‘Şehir sizin, ne yapmak istiyorsanız imkanlarımızı sizlere sunacağız' dedik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen kıymetli MADEF Başkanımız Yılmaz Durmuş'u ve bu organizasyonda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Hep birlikte Sultangazi'ye daha güzel işler yapıyor, insanlarımızın her şeyin en güzeline layık olduğu bilinciyle hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Arapgirliler adına Başkan Dursun'a teşekkür ediyorum”

Festival dolayısıyla Sultangazi'de bulunan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu ise şunları söyledi: “Bu alanlarda etkinlik yapmak büyük bir fedakarlık. Başkanıma ve Başkan Yardımcılarıma, Sayın Kaymakamıma, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Coğrafyamızın o kadar çok kıymetli değeri var ki, Arapgir üzümü de bunlardan biri. Bunlar aslında kırsalda üreten insanın bir nebze nefes almasını sağlayan etkinlikler. Arapgir'de Malatya'da o kadar çok ürün var ki, bu ürünleri dünyadaki herkese dağıtsanız yeter. Hiçbir düşmese kayısı düşer. Bu ürünlerimizi daha fazla üreterek, daha fazla paylaşarak tanıtmaya devam etmeliyiz. Bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor ve Arapgirliler adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Malatyalı yerel sanatçılar festivalde sahne alacak"

Festivalin birincisini 2017 yılında yine Sultangazi'de gerçekleştirdiklerini belirten MADEF Başkanı Yılmaz Durmuş ise “Böyle güzel bir ortamın oluşmasına vesile olan kıymetli Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Burada dört gün boyunca stantlarımız ve sahne alacak sanatçılarımızla güzel bir atmosferde, birlik ve beraberlik içinde güzel bir festival gerçekleştireceğiz inşallah. Arapgir üzümünü tüm İstanbullulara tanıtacağız. Arapgir üzümü aroması ve tadıyla gerçekten mükemmel bir üzüm. Bundan sonra nasip olursa Arapgir Üzüm Festivali'ni her zaman yaparız inşallah. Katılan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum” kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Malatya yöresinden pek çok yöresel ürünün tanıtıldığı ve satışa sunulduğu festivalde, pek çok yerel sanatçının yanı sıra Hakkı Bulut gibi arabesk müziğin önemli isimlerinin de sahne alacağı belirtildi.