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Malatyaspor'da Bolu kampı başladı

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu’da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonu hazırlıklarına geçtiğimiz hafta tesislerinde başlayan Evkur Yeni Malatyaspor, birinci etap kamp çalışmaları kapsamında bugün Bolu'da toplandı ve buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.


Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana askerde olan futbolculardan Eren Tozlu, Erkan Kaş, Bülent Cevahir, kiralık sözleşmesi sona eren Berk Yıldız ve yeni transfer Adis Jahovic de katıldı. Sarı-kırmızılılar, Bolu kampının ardından ise ikinci etap çalışmaları için 14 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda bir araya gelecek.


E.Y. Malatyaspor, temmuz ayı sonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde ilk ön eleme maçını oynayacak.

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