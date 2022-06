Mali Müşavirden 3600 ek gösterge ve asgari ücret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “3600 ek gösterge ve 30 yıllık memuriyet olursa bin 234 ile bin 391 lira arasında değişir” açıklamasını Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram değerlendirdi. Bayram, "3600 ek gösterge sonrası memur ve emeklilerin maaşları ne kadar olacak?" sorusunu cevapladı. Bayram dönem ortasında asgari ücrete zam olabileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı 3600 ek gösterge açıklaması sonrası memur ve emeklinin maaşlarının ne kadar olacağını Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram değerlendirdi. Bayram, asgari ücrete ise dönem ortasında bir zam yapılmasının kanunen mümkün olmadığını ama ancak yapılan açıklamalar doğrultusunda bir zam yapılacağının öngörüldüğünü belirtti.

“Emekli ikramiyesi 197 bin TL'den 247 bin TL'ye çıkacak”

Emekli ve memur maaşlarını yorumlayan Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, “3600 ek göstergede kamu personeli rejimine göre on tane hizmet sınıfı var. Burada on tane hizmet sınıfı içerisinde hiç ek göstergesi olmayanlar da var. Bu hiç ek göstergesi olmayanlar içerisinde dün sayın cumhurbaşkanın açıklaması üzerine hiç ek göstergesi olmayanlara da 600 puanlık bir ek gösterge artışı yapılacak. Hatta ve hatta ek göstergesi hiç olmasa bile eğer 1. derece düşmüş memur varsa direkt ek göstergesi 3600 ek göstergeye arttırılacak ve maaşı da bu şekilde değişecek. Bu değişiklikte dün açıklandığı üzere aylık maaşları 50 ile 100 TL'de arasında bir değişiklik olacak. Emeklilik aylıklarında bin 234 TL ile bin 400 TL arasında bir değişik olacak aslında ve emeklilik ikramiyelerinde ise 44 bin TL ile 50 bin 150 TL arası değişik olacak. Ancak bunu söylerken şu andaki günlük fiyatlar üzerinden biz bunu hesaplıyoruz, bugünkü günlük alınan maaşlar üzerinden hesaplıyoruz. Ancak bunun üzerine hem mayıs sonu itibariyle yüzde 35'lik bir artış söz konusu, bu haziran enflasyon eklendiğinde iki puanlık artış olduğunu farz edelim yüzde 37 puanlık bir enflasyon farkı zaten şu anda memurun cebinde. Ancak buna hem temmuz başı itibariyle yapılacak zam, hem de 1 Ocak 2023 itibariyle yapılacak enflasyon farkı eklendiğinde bu konuştuğumuz bin 300 ile bin 400 TL maaş farkları yani emekli maaş farkları 2 bin 500 lira artacak. Emekli ikramiyesi de 50 bin TL'den aslında 70 bin TL civarına artacak. Bir örnek vermek gerekirse 3600 ek gösterge 30 yılı dolduran hala çalışan bir devlet memuru için 6 bin 429 TL en düşük devlet memur maaşı bunda 50 TL'lik bir artış olacak. Ancak emekliliklerinde 6 bin 471 TL emekli ikramiyesi var. Az önce bahsetmiş olduğumuz üzere şu an itibariyle bin 400 TL'lik bir zam var. Yani 6 bin 400 TL alan bir emekli memur şu anda 7 bin 800 TL alacak. Aynı şekilde emekli ikramiyesi 197 bin TL'den, 247 bin TL'ye çıkacak. Ancak burada hem temmuz zamları, hem de 1 Ocak 2023 itibari ile ocak zamları da gelecek enflasyon farkı, onun üzerinden daha da katlanmış olacak” dedi.

“Asgari ücrete bir zam yapılacağı öngörülüyor”

Sözlerine devam eden Bayram “Devletimiz asgari ücreti 4 bin 253 TL yaparken ne yaptı? Asgari ücret üzerinden alınan vergileri sıfırladı. Ancak hala asgari ücret üzerinden alınan işveren sigorta payı, çalışan sigorta payı, işsizlik fon payları ve damga vergisi var. Bu da 135'lere varan bir tutar aslında. Bu 135'lere varan sigorta pirim tutarlarını belli bir kısmında devlet aslında alacağından feragat ederse, asgari ücrette belli bir artış olur. Ancak yasal olarak asgari ücrete yapılacak bir zam söz konusu değil. Ama bunun yanında devletimiz extra bir kanun çıkartarak yıl ortasında seyyanen zam yapar ya da toplu iş sözleşmesini tekrar toplayarak tekrar bir zam yaparsa bu bize ekstra gelecek bir zam söz konusu olur. Ama şu anda kanunen asgari ücrette bir artış söz konusu değil. Ancak yapılan açıklamalar doğrultusunda asgari ücrete bir zam yapılacağı öngörülüyor. Bu zamla beraber tahmini olarak enflasyon farkını baz alırsak 5 bin 500'ler seviyesine dönem ortasında artması söz konusu. Artmasa bile bir sonraki seneye yani 1 Ocak 2023 yılında en az yüzde 70'lik bir artış söz konusu olması gerekiyor” diye konuştu.