Mali müşavirlere 32 yeni uzmanlık alanı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkan Adayı Turgay Kanarya, “Dünya her gün gelişiyor, değişiyor.

44 bin üyeli İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) 12 Mayıs Pazar günü Olağan Genel Kurulu'nda seçime gidiyor. İSMMMO seçimlerinde Başkan adayı olan Turgay Kanarya, mesleğin gelişmesi adına her alanda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belirli alanlarda meslek mensuplarını uzmanlaştıracaklarını vurgulayan Kanarya, “Mali müşavirlik mesleği her gün değişiyor ve gelişiyor. Buna uyum sağlamak için de meslekte uzmanlık eğitimlerin geliştirilmesi gerekiyor. 32 tane yeni uzmanlık alanı yaratıyoruz. Bir alanda uzmanlaşan kişiyi markalaştırmak istiyoruz” dedi.

Meslek mensuplarının uzmanlaşması için eğitimler verileceğini açıklayan Kanarya, “Meslektaşlarımıza ticaret kanunu uygulama uzmanlığı, iç denetim uzmanlığı, şirket derleme ve derecelerinde uzmanlığı, yönetim muhasebesi, finans yönetimi ve bütçeleme, kurumsal yönetim, risk yönetim, vergi danışmanlığı, vergi ihtilafları ve çözüm yolları, sektörel muhasebe ve vergi uygulamaları, sosyal güvenlik uzmanlığı ve insan kaynakları uzmanlığı alanlarında eğitim vereceğiz” diye söyledi.

“Mali müşavirlere arabuluculuk imkanı”

Meslektaşlarına yeni iş alanları sağlamak için çalışmalarda bulunacaklarını aktaran Kanarya, “Meslektaşlarımıza yeni iş alanları sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öncelikle işlem denetçiliği müessesinin geri getirilmesi için mücadele edeceğiz. Arabuluculuk için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arabuluculuk yolunun sadece hukuk mezunlarına değil, muhasebe alanına giren konularla ilgili olmak üzere meslek mensuplarımızı da açılmasını sağlayacağız. Son olarak ise vergi danışmanlık faaliyetlerimizi geliştirip meslektaşlarımızın vergi mahkemelerinde temsil hakkı kazanması için gerekli yasal çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.