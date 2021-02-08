Malta büyükelçisinden Türkiye'nin AB üyeliği sürecine destek

SANKON genel merkezini ziyaret ederek Türk iş adamlarıyla görüşmeler yapan Malta Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini desteklediklerini söyledi.

Malta Devleti Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar ve Zimbabve Cumhuriyeti Ankara Büyükelçilisi Charles Scott, SANKON genel merkezini ziyaret etti. Heyet ziyaretinde Türkiye ile ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkilere değindiler. Ziyarette Türkiye ile Zimbabve arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Müşteşar Charles Scott, “Zimbabve devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz ve inanıyor uz ki SANKON gibi güçlü bir kuruluşla işbirliği içerisinde de iki ülke arasında ki ekonomik ve ticari ilişkiler, ilişkilerimiz güçlenecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Büyükelçi Theresa Cutajar ise birliktelikte yer alan SANKON üyesi iş adamlarına Malta Devleti'nin yatırım olanaklarından bahsederek, iş adamlarını Malta'ya davet etti. Büyükelçi Theresa Cutajar, “Malta Devleti Ankara Büyükelçiliği olarak SANKON kuruluşunun yapmış olduğu uluslararası ekonomik ve ticari işbirliği çalışmalarını destekliyoruz. Malta Devleti olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini de destekliyoruz” diye konuştu.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu da, "Türk iş dünyası olarak Türkiye, Malta ve Zimbabve arasında ki ekonomik ticari kültürel ve siyasal ilişkileri çok önemsiyoruz. SANKON yönetim kurulu Türkiye ile Malta arasında ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya hazırdır. Malta Devleti'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine vermiş olduğu desteklerden de çok memnunuz. Kendilerine destekleri için teşekkür ederiz. SANKON üyesi şirketlerimiz olarak Malta Devleti'nde inşaat enerji teknoloji gibi yatırımlarla da yakından ilgileniyoruz. Bu projelerde görev almaya hazırız” şeklinde konuştu.