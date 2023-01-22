Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Malta'da Jeremie Camilleri isimli bir şahıs tarafından ezilerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın cenaze namazı, İstanbul'da sevenlerinin gözyaşı eşliğinde kılındı. Dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlanan Kaya'nın babası ise, “En son havalimanına uğurladığımda sanki veda eder gibi belki 10-15 kez döndü el salladı bana. Sanki bir daha gelmeyecek gibi. Hakikatten de gelemedi” dedi.

Malta'da iç mimarlık yapan ve arkadaşının doğum gününü kutlamak için gittiği restoranda Jeremie Camilleri isimli bir şahıs tarafından ezilerek hayatını kaybeden Pelin Kaya, son yolculuğuna uğurlandı. Sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Esenyurt Esenkent Camii'nde kılınan namazın ardından Kaya'nın cansız bedeni Yeni Esenyurt Mezarlığı'na defnedildi.

“Hakikatten de gelemedi”

Kızının cinayete kurban gittiğini söyleyen Pelin Kaya'nın babası İsmet Kaya, “Benim kızım bir cinayete kurban gitti. Bir caninin, bir katilin kurbanı oldu. O cani inşallah Allah'ından bulur. Umarım hak ettiği cezayı alır da başkalarının canını da yakmaz” dedi.

Konuşmasının devamında, “Ben yüzüne baktığımda hissediyordum bir şey olacağını. En son havalimanına uğurladığımda sanki veda eder gibi belki 10 - 15 kez döndü el salladı bana. Sanki bir daha gelmeyecek gibi. Hakikatten de gelemedi” diye konuştu.

“Bunu bir insan nasıl yapar anlamak mümkün değil”

Yeğenini kaybetmenin acısının tarifinin mümkün olmadığını söyleyen dayı Aykan Ceylan, “Bu bir kaza değil, cinayet. Biz Malta'ya gidip olayın detaylarını öğrendiğimizde acımız daha da büyüdü. Cani adam evinde uyuşturucu ve alkol kullandıktan sonra birisini öldürmek için sokağa çıkmış. Kaldırımda yürüyen Pelin'e yönünü değiştirerek çarpmış. Kaza sonrasında ise etraftaki taşları yeğenimin üzerine atmış. Bunu bir insan nasıl yapar anlamak mümkün değil” dedi.