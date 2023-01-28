Malta'da ezilerek hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın vefatının 7'nci gününde mevlit okutuldu

Malta'da ezilerek hayatını kaybeden 30 yaşındaki Pelin Kaya'nın vefatının 7. gününde ailesi tarafından mevlit okutuldu.

Malta'da iç mimarlık yapan ve arkadaşı ile doğum gününü kutlamak için gittiği restorandan çıktıktan sonra, Jeremie Camilleri isimli şahsın hakimiyetindeki otomobil tarafından ezilerek hayatını kaybeden Pelin Kaya, ailesi tarafından ölümünün 7'nci gününde Bahçeşehir Hacı Eyüp Saadet Çarmıklı Camii'nde mevlit okutularak dualar eşliğinde anıldı. Mevlit programına Kaya'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

“Arabasını bilerek kaldırma çıkaran bir cani tarafından kızımın canı alındı”

Kızını kaybeden baba İsmet Kaya, “Kızım Malta'ya dil okulu için gitmişti. Okulunu başarıyla bitirdi. Daha sonra kendi mesleği ile ilgi bir iş buldu ve orada çalışıyordu. Yılbaşında buraya geldi görüştük tekrar Malta'ya döndü. 17 Ocak akşamı kız arkadaşıyla yaş gününü kutlamış ve kız arkadaşını evine bıraktıktan sonra, kaldırımda yürürken arabasını bilerek kaldırma çıkaran bir cani tarafından kızımın canı alındı. Bu günde vefatının 7 gününde mevlit okuttuk, Allah rahmet eylesin kızıma” dedi.

“Pelin için, adalet için uğraşacağız, güçlü olacağız”

Hayatını kaybeden Pelin Kaya'nın ablası Derya Kaya, “Bu acıyı yaşamak kolay değil. Pelin için adalet için uğraşacağız, güçlü olacağız. Bugün Pelin için vefatının 7'nci günü duasını okuttuk. Yarında davası için aile büyüklerimiz ile birlikte Malta'ya gideceğiz. Pazartesi sabah duruşmada olacağız. Bu süreç ne kadar uzayacak bilmiyorum. Dileğimiz en kısa sürede adaletin yerini bulması.” şeklinde konuştu.