Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açıldı

Deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerle mücadelenin tek merkezden koordine edilmesi ve ilçe bazında afet yönetiminin bilinçli bir şekilde yürütülmesi için kurulan Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin açılışını, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Anadolu Yakası İtfaiye Bölge Müdürü Salih Karataş ve İBB AKOM Müdür Vekili Salim Özmen ile birlikte yaptı. Emniyet ve diğer kamu kurumları ile kesintisiz iletişim halinde olacak olan Maltepe Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, İstanbul'da afet eğitimi verilen üç merkezden biri oldu.

“Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 bin online eğitimi almış AFAD gönüllüsünün tamamına burada saha eğitimlerini vermek”

Maltepe Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Kemal Kartalkaya,” Maltepe Afet Acil Durum Yönetim Merkezi, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde İstanbul'un 39 ilçesinde Afet Yönetim Merkezi açılması planladı. Bu plan dahilinde biz de burada Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni açtık. Geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün de açılışını yaptık. Gerekli bütün arama kurtarma malzemelerimiz ve 25 kişilik arama kurtarma ekibimizi hazırladık. Arama kurtarma ekibinin akreditasyon çalışmalarına başladık. Akreditasyon başvurusunu AFAD'a yaptık. Muhtemelen bu yıl sonuna kadar akredite olacağız. Maltepe genelinde 2 bin tane AFAD gönüllümüz var online eğitim almış olan. Hedefimiz yıl sonuna kadar 2 bin online eğitimi almış AFAD gönüllüsünün tamamına burada saha eğitimlerini vermek. İstanbul'da AFAD gönüllüleri Yeşilköy yerleşkesine gitmeden eğitim alabileceği, temel saha eğitimi alabileceği üç yer var, Ataşehir, Kartal ve Maltepe” şeklinde konuştu.