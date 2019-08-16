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Maltepe, asbest denetiminde rekora koşuyor

Yıkılacak binalarda asbest denetimi başlatarak örnek bir belediyecilik sergileyen Maltepe Belediyesi, denetimlerin başladığı 2016 yılından bu yana bin 539 binada asbest denetimi yaptırarak, bir rekora da imza attı.


Asbest denetimleri ile tüm Türkiye'ye örnek olan Maltepe Belediyesi, denetimlere başladığı 21 Mart 2016'dan bu yana bin 539 binada asbest denetimi gerçekleştirdi. 275 binada asbestli malzemenin tespit edilmesi üzerine buralarda uzman ekipler eşliğinde denetimli söküm çalışmalarında bulunan Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü kadrosunda 2 asbest söküm uzmanını da istihdam etti.


Asbest nedir?


Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere çok dayanıklı lifli yapıda bir mineral olan asbest; halk arasında toprak, gök toprak ve çelpek gibi isimlerle biliniyor. Kanser gibi ciddi hastalıklara neden olan bu madde, kazanlarda, su borularında, çatı kaplama malzemelerinde ve zemin döşemelerinde görülüyor.

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