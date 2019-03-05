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Maltepe Avrupa'nın 12 yıldız şehrinden biri

Maltepe Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, halkı yönetime kattığı etkinlik ve projeleriyle “Avrupa Konseyi’nin 12 Yıldız Şehri”nden biri olmaya ilk kez hak kazandı.

Maltepe Belediyesi, Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, halkı yönetime kattığı etkinlik ve projeleriyle “Avrupa Konseyi'nin 12 Yıldız Şehri”nden biri olmaya ilk kez hak kazandı.


Birbirinden başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren ve son 5 yılda aldığı 12 ödülle başarısını taçlandıran Maltepe Belediyesi, ödüle doymuyor. Maltepe Belediyesi, 23-29 Ekim 2018 tarihleri arasında “Gelişen Yerel Demokrasi İçin Vatandaş Katılımı, Danışma ve Dayanışma” temasıyla bir dizi etkinlikle kutlanan ve 47 ülke genelinde düzenlenen Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) kapsamında, “Avrupa Konseyi'nin 12 Yıldız Şehri”nden biri olmaya hak kazandı. Geçtiğimiz günlerde Fransa'nın Strasburg kentinde yer alan Avrupa Konseyi binasında gerçekleşen törenle Maltepe Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin yerel yönetimler alanında en önemli ödüllerinden biri olan kabul edilen bu ödülü ilk kez almış oldu.

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