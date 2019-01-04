Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç:, “Yargıda hesaplaşacağız”

Kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Kılıç, “Şahsım ve benim üzerimden de aileme karşı bir karalama kampanyası başlatıldı. Şu bilinmelidir ki bu saldırılar ilk defa yapılmıyor, onlarla yargıda hesaplaşacağız” dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, son günlerde medyada yer alan bazı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Maltepe Meydanı'nda yaptığı açıklama hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ifade eden Kılıç, asılsız iddiaları ortaya atan kişilerle ilgili hukuki süreci başlatacağını söyledi. Başkan Kılıç'a meydanı dolduran çok sayıda vatandaş da destek verdi.

“Onlarla yargıda hesaplaşacağız”

Uzun yıllardır ticaretle uğraştıklarını ifade eden ve hakkında ortaya atılan asılsız iddialarla ilgili yargı sürecini başlatacağını söyleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Son günlerde malum çevreler tarafından önce şahsım ve benim üzerimden de aileme karşı bir karalama kampanyası başlatıldı. Şu bilinmelidir ki bu saldırılar ilk defa yapılmıyor. Bu kampanyadan sonra da yargıya gideceğim onlarla hesaplaşacağım. Diyorlar ki “Ali Kılıç malı götürdü son 4 yılda” oradan vurmaya çalışıyorlar. 2014 öncesi mal varlığımızı niye yazmıyorlar o zaman Kılıç ailesi 1960 yıllarda Almanya'ya giden ilk kafilenin içinde yer almıştır. Bilinmelidir ki bu aile köprü altında yatarak buraya gelmemiştir, Almanya'da da ticaret yapıyoruz Türkiye'de de bunun ayrımı yok. Onlarla yargıda hesaplaşacağız bu saldırının sadece Ali Kılıç ve ailesine olmadığını da biliyorum” diye konuştu.