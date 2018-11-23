Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın acı günü

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç vefat etti. Kılıç'ın cenazesi 25 Kasım Pazar günü memleketi Tunceli'de toprağa verilecek.

Bir süredir tedavi gören Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın babası Hasan Kılıç, Antalya'da hayatını kaybetti. Babasının vefatını sosyal medyada paylaştığı bir şiirle paylaşan Kılıç, “Babam, ağabeyim, arkadaşım, kardeşim ve yoldaşım. Ne zulüm, ne ölüm, ne korku başımı öne eğemez. Yalnız senin elini öpmek için eğilir başım. Yarın Öğretmenler Günü, herkesin ilk öğretmeni babasıdır. Ben bugün ilk öğretmenimi, sevgisini her zaman yüreğimde hissettiğim, beni bugünlere taşıyan, her koşulda bana güvenen, güç veren babam Hasan Kılıç'ı kaybettim” dedi.

Hasan Kılıç'ın cenazesi, 25 Kasım Pazar günü saat 12.00'de Tunceli'nin Pülümür ilçesinde cemevinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Kaymaztepe köyünde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.