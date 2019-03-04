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Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'tan meclis üyelerine teşekkür

Maltepe Belediye Meclisinin Mart ayı birinci oturumu yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, beş yıllık hizmet döneminin sonuna yaklaştıklarını belirterek, “Beş yıllık dönemde Maltepe'yi Türkiye'nin yaşanabilir en iyi on ilçesi, İstanbul'da ilk dört ilçesi arasına soktuk. Burada hepinizin emekleri oldukça büyük. Verdiğimiz hizmetin takdiri seçimlerde Maltepe halkının teveccühüne nail olacaktır” dedi.


Beş yıllık hizmet dönemini geride bırakan Maltepe Belediye Meclisinin Mart ayı ilk oturumunun gündeminde Başıbüyük, Gülsuyu, Gülensu mahallelerinin imar planları vardı. Maltepe'deki 40 yıllık barınma sorununu yüce meclisin ortak kararıyla ve iradesiyle sonuçlandırdıklarını vurgulayan Başkan Kılıç, “40 yıllık çözümsüzlüğün dayatıldığı Maltepelilere 2014 yılında göreve geldiğimiz günden sonra rahat bir nefes aldırdık. Bu üç mahallemizde imar sorununun çözülmesinde emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Maltepe'de beş büyük seçimi atlattıklarını ifade eden Kılıç, “Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün liderlerine ev sahipliği yaptık ve burada ağırladık. Maltepe insanına yakışır olgunlukta ve güzellikte gelen tüm liderlerimizi bağrımıza bastık. Meydanı dolduran yüz binlerce insana ev sahipliği yaptık. Bu hoşgörü ortamının yaşatılmasında özellikle belediye meclis üyelerimizin, Maltepe'deki siyasi parti temsilcilerimizin büyük bir katkısı olduğunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. AK Parti ve CHP grubunda görev yapan belediye meclis üyelerine teşekkür ederek, başarılar dilerim” dedi.

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